Dal 2 novembre al via nuovi incentivi ecobonus per le auto

Se fino allo scorso anno si poteva accendere la caldaiaprimoal 15 aprile, per 12 ore giornaliere, si è passati a un'accensione che va dall'8al 7 aprile, per 11 ore al giorno. ...Era il 272002. Pochi mesi dopo, al termine di un viaggio nella nebbia , arrivando alle ... hanno poi costellato il loro percorso di una conquista di successi irresistibile:Quadri a ...Questa decisione scaturisce dal fatto che i fondi per le auto endotermiche sono ... la procedura operativa per richiedere i nuovi bonus a partire da mercoledì 2 novembre 2022. Nei mesi scorsi, ...Ormai gli amministratori di condominio sono diventati i consulenti energetici di migliaia di romani. Sono loro a indicare, per quanto possono, le dritte per risparmiare e far quadrare i ...