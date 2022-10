Da “Adesso giura” di Ambra a “Emozioni” di Battisti | la diretta Instagram della ministra Bernini scatena i social | VIDEO

(Di sabato 22 ottobre 2022) LadelmentoNon è passata inosservata suila sceltadell’Università Anna Mariadi raccontare ilmento del governo Meloni attraverso una serie di stories accompagnati da sottofondi musicali, che hannoto l’ilarità degli utenti. I varipostati dalla, infatti, che la ritraggono sia mentre varcava il Quirinale sia mentre si apprestava are dadell’Università, sono stati accompagnati dai brani “T’appartengo” diAngiolini, in cui viene ...

ilmessaggero.it

Elegantissima, con tocco di stravaganza. Daniela Santanchè , neo - ministra del Turismo,al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia ... "che ...Ho cominciato a fare politica il giorno dopo la strage di via D'Amelio :salgo questa scala e ci sono le immagini di Paolo Borsellino' ha detto ieri il presidente del Consiglio incaricato, ... Bernini al Colle in diretta Instagram sulle note di Ambra: «Adesso giura...». Ironia social: altro che Grande Anna Maria Bernini giura al Colle. E lo fa in diretta Instagram, con sottofondo “T'appartengo" (Adesso giura) cantata da Ambra. I social lo fanno subito notare, tra ironia ...Adesso subito al lavoro», ha scritto in un post Giorgia Meloni, dopo il giuramento del governo al Quirinale. Il giuramento al Quirinale Meloni ha letto le parole di prammatica a memoria ...