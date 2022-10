Cuba | i risultati del comunismo | il popolo muore di fame

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lula: “Juan Guaidó non è più niente in Venezuela” e difende Maduro Ieri Lula da Silva ha attaccato il leader venezuelano Juan Guaidó, che il governo di Jair Bolsonaro riconosce come “presidente legittimo” di quel paese , dicendo che “non è più niente” in Venezuela. “È incredibile che l’ambasciatore in Brasile sia quello designato da Guaidó, María Teresa Belandria, che non rappresenta più niente in Venezuela”, ha detto Lula in una conferenza. stampa in un hotel di Rio de Janeiro. Lula ha anche affermato che il suo avversario ha un “comportamento da pederasta” dopo un polemico video del presidente su un incontro nell’aprile del 2020 con alcune ragazzine venezuelane. Sempre ieri Lula ha denunciato che Bolsonaro si sarebbe servito di Belandria per “cercare di convincere” alcune delle minorenni venezuelane al centro della polemica affinché “parlassero con Bolsonaro per difenderlo”. Dal ...