Crozza si sdoppia e diventa per la prima volta il duo Fontana e La Russa | “Dopo i neri per caso | i neri per scelta… la musica è cambiata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Mauriziosie per laporta sul palco di Fratelli di– in onda il venerdì sera inserata sul Nove e in streaming su Discovery+ – le maschere die La: “per, iper scelta: un duo che ve le canta e ve le suona. Oggi vi canteremo la storia di due miracolati… che fanno una carriera assurda a causa di un buco spazio-temporale della sinistra. Tanto che unopresidente del Senato e l’altro Presidente della Camera. “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.