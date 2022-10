Cristina Marino col pancione | “Sei ancora più bella” | Luca Argentero senza fiato

Leggi su howtodofor

(Di sabato 22 ottobre 2022) La storia d’amore trae l’attore italiano del momento, unitisi in matrimonio, è oramai in procinto di dare i suoi frutti. Il marito, amatissimo dalle italiane, è al settimo cielo.in dolce attesa piùche mai, il tutto visibile in un post dove la donna appare raggiante… E i fan, molto ma molto numerosi e affezionati, sono felicissimi per lei che li incantauna volta con nuovi scatti dal sapore sognante e poetico… Una meraviglia! Il pancino cresce e lei è piùe in forma che mai, alla faccia degli invidiosi e- soprattutto- delle invidiose!a settembre aveva annunciando di essere nuovamente incinta e, con il ...