Cristiano Ronaldo via dal Manchester United | club valuta anche addio gratis

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sembra ormai finita la storia trae il, dispostoa liberarsene. È quanto riportano diversi media inglesi specializzati, dopo che i Red Devils si sono visti costretti a punire il portoghese, per volontà diretta di Ten Hag appoggiato dalla dirigenza, non convocandolo per la sfida contro il Chelsea dopo aver abbandonato anzitempo la panchina nel turno infrasettimanale contro il Tottenham. Jorge Mendes ha l’incarico di cercare acquirenti in vista di gennaio,al costo di lasciarlo partire a zero se nessuno dovesse presentare offerte migliori. SportFace.

I due portoghesi in rotta con i rispettivi club e allenatori MADRID (SPAGNA) - Joao Felix in crisi con Diego Pablo Simeone, in rotta con Erik Ten Hag. Il presupposto per parlare di un possibile scambio tra i due giocatori portoghesi tra Atletico Madrid e Manchester United parte da qui.