Covid | è allarme per la variante Cerberus | ‘Tra poco sarà dominante’ Quali sono i sintomi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) La nuovaè arrivata e preoccupa gli esperti. E’ BQ.1, soprannominata. L’arriva dall’Ecdc, European Centre for Disease Control, mentre in Italia aumentano i contagi. BQ.1 si è già diffusa rapidamente in Francia, dove in meno di un mese ha raggiunto il 19% dei nuovi tamponi sequenziati. In Belgio è al 9%, in Irlanda al 7%, nei Paesi Bassi al 6% e in Italia – il quinto paese segnalato nell’dell’Ecdc – al 5%.: la situazione in Italiaemerge in mezzo alla decina di nuovi ceppi di Omicron che avanzano dall’estate. Varianti chearrivate in America meno di un mese fa e chegià raddoppiate nell’ultima settimana.state definite “piuttosto preoccupanti” ...