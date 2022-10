Covid | 31 775 nuovi casi 92 morti e positività al 16 | 2%

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 31.775 i-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 36.116 registrati ieri. Le vittime sono 92, contro le 91 di ieri. I tamponi processati sono stati 195.575 (ieri 213.088) con il tasso diche si attesta al 16,2%. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 227 i pazienti in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.047, 29 in meno rispetto a ieri. La regione con piùè la Lombardia con 6.161, seguita da Veneto (4.486) e Lazio (2.903). (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 31.775, in aumento rispetto ai 36.116 di ieri. I morti sono 92, ieri ne erano stati segnalati 91.