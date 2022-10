Cosa fare se il bambino non vuole andare all’asilo

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’asilo è il primo grande momento di separazione per ile la sua famiglia. Spesso è una fase che –nido o in un momento più avanzato – viene vissuta con grande stress fino al momento in cui tutto cambia e il piccolo è felice di stare con maestre e compagni. A volte, però, ilnon. Non si tratta solo di una giornata no, ma di un rifiuto continuato che può presentarsi sia al momento dell’inserimento sia, soprattutto, dopo settimane, mesi o persino anni di frequenza.in questi casi? Perché non? Le possibili cause Che sia la prima volta che affronta l’inserimento o che lo frequenti già da tempo, ci sono diverse cause per cui ...