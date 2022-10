Coronavirus | oggi in Italia 31 775 nuovi casi e 92 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.939.630 casi di positività, 2.944 in più ... Contagi L'età media dei nuovi positivi diè di 54,8 anni. La ...Sono 6.161 i nuovi contagi da, 22 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri si sono registrati 30 morti che porta il totale da inizio pandemia nella Regione ...Sono 31.775 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 36.116 di ieri e soprattutto i 38.969 di sabato scorso. I tamponi processati sono ...Covid-19: il nuovo booster Moderna offre una protezione è ancora maggiore | Una risposta immunitaria più forte all'Omicron.