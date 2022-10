Coronavirus | 2 044 nuovi casi | età media 56 anni I decessi sono tredici

Controradio

Sono 2.044 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 406 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.638 con test rapido. L'età media dei 2.044 nuovi positivi è di 56 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 35% tra 60 e 79 anni, 14% ha 80 anni o più). La lista dei decessi si aggiorna con 13 decessi.