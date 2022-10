Coppa del Mondo di Sci Alpino | cancellato lo slalom gigante femminile

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alte temperature e forte pioggia sui tremila metri del ghiacciaio Rettenbach hanno obbligato gli organizzatori a cancellare lodideldi Solden, prima gara della stagione 2022/23. Sul versante nord delle Alpi è infatti arrivato il caldo vento Foehn, che di solito è preceduto da precipitazioni. Nella speranza di poter disputare la gara, si è deciso di rinviare la partenza, ma il persistere del maltempo ha resi necessario il rinvio. Al cancelletto di partenza erano attese sette azzurre, tra le quali Federica Brignone e Marta Bassino. Domani è in programma iluomini ed è previsto bel tempo ma sempre con temperature sopra lo zero. Si dovrà verificare se la pioggia di oggi non avrà danneggiato il fondo della pista. (Ansa). (foto@fisi.org) Clicca ...

SU BERLUSCONI - 'Una volta mi chiamò, primaNatale '98. Mi disse che il Milan andava male, ... Una volta, per un mio gol alla Juve inItalia col Monza, quasi cadeva dalla tribuna per esultare'.... come ha ribadito mister Fabio Grosso nelle dichiarazioni della vigilia: 'Tolta la gara diItalia nella quale hanno fatto molti cambi (quella di mercoledi sera persa in casaParma, n.d.c.), ...La gara d’apertura della Coppa del mondo di sci femminile in programma stamattina a Soelden, in Austria, è stata cancellata. Fin dalle prime ore del mattino sulla pista del ghiacciaio… Leggi ...SÖLDEN. La piogge delle ultime ore, il maltempo e le temperature elevate hanno rovinato la partenza della Coppa del Mondo di sci alpino con l'annullamento del gigante femminile di Sölden. Alla gara er ...