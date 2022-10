Conferenza stampa Thiago Motta | «Consapevoli dei nostri compiti Ho sentito Saputo»

(Di sabato 22 ottobre 2022), il tecnico del Bologna ha parlato alla vigilia del match contro il Lecce: le dichiarazioniha parlato alla vigilia del match tra Bologna e Lecce. COSA FARE – «Si va in campo con responsabilità,di quello che ci portiamo dietro dopo la vittoria sul Cagliari. Siamodi quello che dobbiamo fare». CONDIZIONI – «Abbiamo due indisponibili che sono Schouten e Kasius. Il primo non ha finito l’allenamento oggi e domani non ci sarà». LECCE – «E’ importante fare blocco e non lasciare loro delle soluzioni. Dobbiamo fare particolare attenzione ai recuperi palla, sono una squadra che nei contropiedi può far male».– «L’hoe siamo tutti ...

La Stampa

"Ricordo che Valentino venne ina Sepang con la lista dei tempi sul giro in gara - ha detto ai microfoni di "As" - . Non aveva senso, è come se mi dicessero che domenica ho superato ...... così abbiamo deciso di unirci alla manifestazione nazionale di Europe for Peace dalla nostra iniziativa convocata a piazza Vittorio", ha spiegato allail Campidoglio Giuseppe De ... L'ultima conferenza di Draghi e il saluto ai giornalisti: "Arrivederci ragazzi!" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...