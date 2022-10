Conferenza stampa Bocchetti | «Contento per il rinnovo | ora facciamo punti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022), il tecnico del Verona ha parlato in vista del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni Salvatoreha parlato inin vista del match tra Verona e Sassuolo.– «Sono contentissimo, la società ha dimostrato di riporre fiducia in me. Posso solo cercare di dare il massimo, provando ad aiutare la squadra conquistando qualche punto a partire dal prossimo incontro». GARA PIU’ COMPLICATA – «Giochiamo fuori casa, sarà una partita differente rispetto a quella con il Milan. Sono gare più difficili, ma ci siamo preparati bene e sappiamo quello che dobbiamo fare. Cercheremo di dare il massimo come sempre, ovviamente con l’obiettivo di portare a casap unti». SASSUOLO – «Il Sassuolo non lo scopro di certo io. Parliamo di una squadra ...