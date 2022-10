‘Condividerlo con Messi’ | Sergio Aguero sui suoi ricordi preferiti della Coppa del Mondo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Argentina si dirigerà in Qatar come uno degli atti principali del torneo, con molti esperti che prevedono che sarà il loro turno di alzare il più grande premio del calcio internazionale per la prima volta dal 1978. Il torneo è arrivato troppo tardi per, costretto al ritiro lo scorso dicembre a causa di un’aritmia cardiaca. L’ex attaccante del Manchester City ha rappresentato il suo paese in tre Mondiali e otto anni fa ha giocato come finalista perdente in Brasile. A meno di un mese dalla finale del 2022, ha parlato delle possibilità dell’Argentina e deidi Messi e Maradona.Cosa ne pensi delle possibilità dell’Argentina alla prossimadelFIFA in Qatar? “Bene, all’inizio di questa...