Con Record Factory PO-80 puoi registrare il tuo vinile a casa tua

MotoGP

Fiorentina - Inter: Lucas Martinez Quarta da una parte, Lautaro Martinez dall'altra. Qualche volta avversari, molto più spesso compagni di squadra. La proporzione è di 3 a 8,il particolaredi zero sconfittela nazionale argentina quando i due si sono incrociati in campo. Anzi, in quelle otto partite il Toro ha segnato 5 gol, ha fornito un assist e si è pure ......parole a metà fra la scaramanzia e la profezia, sull'eventualità di arrivare dove infine, ieri è arrivata: la prima italiana che diventa presidente del Consiglio. Un incarico a tempo di: ... Foggia a fionda, per l'italiano pole con record a Sepang Con il titolo iridato 2022 già al sicuro nella bacheca di Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team), la classe cadetta continua a riservare testa a testa ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...