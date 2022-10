Comune di Novara | Concorso per 11 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 11 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, categoria C. L’assunzione è finalizzata ad inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi rende noto che é indettopubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di undici posti di istruttore amministrativo, categoria C (rif. C5 2022). Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per l'ammissione, le modalità di partecipazione al, ...