Collovati | Napoli contro la Roma sceglierei Raspadori

(Di sabato 22 ottobre 2022): "Ilpunta in alto, con lascelgo" Fulvio, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le parole dell'ex calciatore campione del mondo del 1982": ''La gara di domenica all'Olimpico darà l'effettiva misura delle ambizioni del. -afferma- Giocala quarta in classifica, senza Dybala che è il suo miglior giocatore: credo che sia un'occasione più unica che rara per unche viaggia a gonfie vele. Con la mentalità che hanno acquisito, i ragazzi di Spalletti andranno aper vincere alla loro maniera, non pensando al “corto muso”. -prosegue- Quella mentalità appartiene di più ai giallorossi che badano più alla ...

Napoli Magazine

Calcio - Fulvio, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo', ha parlato della stagione che sta disputando ilnel corso della trasmissione. Queste le sue dichiarazioni in ...Fulvio, intervenuto in collegamento streaming con 'Il Bello Del Calcio', ha parlato del momento che sta vivendo ilin campionato e delle possibili rivali per lo Scudetto : 'Infortunio ... IL CAMPIONE DEL MONDO - Collovati: "Il Napoli punta in alto, con la Roma scelgo Raspadori" Il rinnovo di Rafael Leao, l'infortunio di Maignan e la prossima giornata di campionato contro il Monza: è un periodo particolare e impegnativo per il Milan, con ...Fulvio Collovati, ex calciatore e dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa tra Milan e Rafael Leao per il rinnovo ...