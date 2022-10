Cna | “Buon lavoro al nuovo governo | atteso da sfide impegnative”

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – La Cna formula i migliori auguri al, chiamato ad affrontaredifficili eche richiedono il contributo di tutti. La Confederazione auspica che il mondo dell’artigianato e della piccola impresa siano al centro delle strategie di politica economica del Paese. “Il– si legge in una nota – dovrà con urgenza affrontare vere emergenze a partire dal caro energia e Cna rinnova la disponibilità a confrontarsi per individuare soluzioni e misure nell’interesse del rilancio dell’Italia”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

