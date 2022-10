Claudio Baglioni | «Il nuovo governo? Un fatto epocale | storico Nessuno poteva immaginarlo»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Va cauto,, com’è nel suo stile. Non si è mai schierato in maniera netta, la sua musica è per tutti. Da una parte dice chiaramente che la Meloni premier ha un significato particolare, comunque la si pensi. Dall’altra, con un po’ di rassegnazione, si dice pessimista, ma solo in parte, specie per la presenza del “mondiale”. Proprio per questo dice che, per ora, non ha molte aspettative. Ma spera «come penso debba sperare qualunque cittadino italiano – visto che si tratta della nostra pelle, del nostro portafoglio e della nostra vita quotidiana – che ci sia una regia di comando matura», È questo il primo augurio che esprime sul. «Non ho un giudizio, ma sicuramente si tratta di un. E non si ...