Cina | Xi chiude il XX Congresso del Pcc

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – Si sono conclusi a Pechino i lavori del XXnazionale del Partito comunista cinese, iniziato lo scorso 16 ottobre. Xi Jinping ha presieduto la sessione conclusiva dei lavori nella Grande Sala del Popolo. Lo riferisce l’agenzia ufficiale Xinhua. Scelto il nuovo Comitato centrale e la nuova Commissione centrale per l’ispezione della disciplina. Approvati, inoltre, emendamenti alla costituzione del Partito. Secondo quanto riporta la Cnn, il nome del premier cinese Li Keqiang non è nell’elenco dei vertici del Partito comunista cinese, non è fra i componenti del nuovo Comitato centrale, 205 membri più 171 supplenti. Questo significa, precisa l’emittente, che il 67enne Li è destinato a ritirarsi da ogni ruolo nel Partito. Non c’è neanche, riferisce ancora la Cnn, il nome di Wang Yang, coetaneo del premier. Nell’elenco, evidenzia il South China ...