Cina | l' ex presidente allontanato durante il congresso nazionale del Partito comunista Media | «Non si è sentito bene»

Il Partito comunista cinese ha posto le basi perch ilXi Jinping possa estendere il suo governo addirittura per per un altro quinquennio fino a un secondo decennio dopo il 2012 - 22. Ci avverr costringendo i suoi rivali alla pensione e ...Hu, 79 anni, era seduto alla sinistra delXi Jinping, quando è stato aiutato ad alzarsi dal suo posto davanti alle telecamere e agli oltre 2.000 delegati. L'ex leader è sembrato ...Lo 'Xi Terzo', con altri cinque anni di potere assoluto e incontrastato, ha preso forma con la prova di forza schiacciante nell'ultima delle sette giornate del XX Congresso nazionale del Pcc.Il predecessore di Xi Jinping è stato raggiunto da due commessi che lo hanno invitato a uscire. L'agenzia Xinhua: "Non si è sentito bene" ...