... Gennaro Sangiuliano (ministro della Cultura),Schillaci (ministro della Salute) e Daniela ... (aggiornamento di Alessandro Nidi) Giuseppe Valditara/è nuovo Ministro dell'Istruzione e del ...Schillaci è invece il nuovo ministro della Salute, già presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata. Esperto di radiologia e medicina nucleare, è stato ...Chi è Orazio Schillaci, nuovo ministro della Salute: rettore di Tor Vergata. Medico, esperto di medicina nucleare, che ha insegnato per anni, da novembre 2019 ...Romano, è il rettore dell’Università di Tor Vergata. Dopo la laurea in Medicina si è specializzato in Medicina nucleare e in Radiodiagnostica. Ha fatto parte del Comitato Scientifico dell'Istituto Sup ...