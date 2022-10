Vanity Fair Italia

... le tensioni globali: cosa c'è da sapere Russia - Putin impone la legge marziale nelle regioni annesse Attacco in Crimea - Perché il ponte Kerch è un simbolo per Putin -c'èInchiesta ...... la ferocia vendicativa, che si scatena controabbia soltanto osato mettere in discussione le ... come ostentazione sprezzante della propria superiorità e munificenza, nascondeal sorriso da ... Chi c'è dietro la pelle di Bianca Balti Montanelli, che lo conosceva bene, lo aveva definito “il più grande piazzista d’Italia”. Il guaio è che in questo quarto di secolo Silvio Berlusconi non ci ha venduto polizze farlocche o auto di terza ...Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, è il compagno di Giorgia Meloni: insieme hanno una bambina. «First gentleman o first partner Non lo so, aspettiamo un neologismo dello Zingarelli...» ...