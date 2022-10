“Che gioia uscire dalla comfort zone!” Il liberatorio invito di Anna Caterina Antonacci | da cantante lirica ad attrice in “Il signore delle formiche | vale per tutte noi

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 ottobre 2022) «Più che una sfida, è stata una pazzia. Non avendo mai girato un film, non sapevo di essere così lontana dal sapere… Ma tanta incoscienza è stata ripagata. Mi sembra di aver reso bene il personaggio, per quanto fossi orribile da guardare: era come se avessi adattato il viso all’ottusità, alla chiusura mentale, alla quasi perversità». Eh sì, perchéè quella che – in Il– fa rinchiudere il figlio (l’attore Leonardo Maltese) in un istituto psichiatrico per la “cura” con gli elettroshock: preferisce crederlo “plagiato” da Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio) piuttosto che omosessuale.in scena (foto Pierre Grosbois). Leggi anche ...