Chanel Totti | super regalo per raggiungere papà Francesco a Roma Nord

Il primogenito Cristian , 17 anni il mese prossimo, ha già la sua macchinetta. Adesso anche la secondogenita di Francesco, 15 anni, sarà più libera di potersi muovere tra Roma Sud, dove vivrà con la mamma Ilary Blasi e i fratelli, e Roma Nord , dove ha preso casa il papà. Ieri, infatti,ha potuto ...Nell'immagine in questione è possibile vedere Francesco, la piccola Isabel, Cristian etutti insieme felici e sorridenti. Un bellissimo scatto di famiglia che testimonia quanto saldo sia ...La figlia dello storico capitano giallorosso ha una nuova Minicar, secondo molti un dono del padre per potersi muovere più agevolmente tra due case ...Francesco Totti nelle scorse ore ha condiviso sui social una bellissima fotografia in cui si mostra felice e sorridente al fianco dei figli, segno che i pettegolezzi non hanno compromesso il loro rapp ...