Gazzetta del Sud

Ultimata la, definita "" da tutti gli osservatori, c'è la rituale foto di gruppo del Governo con Mattarella che viene immortalato tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Poi, il brindisi,...... presso la sede del Comando legionale di Padova, il Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Generale di Brigata Giuseppe Spina, ha consegnato, nel corso di unama significativa, ... Cerimonia sobria al Colle, look maschile per le ministre. Solo tailleur, nessuna gonna «Voglio una donna, donna, donna con la gonna...». Guardando nel salone delle Feste del Quirinale la componente femminile del nuovo Governo, il primo della ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...