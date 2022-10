Caso Gubbio | in tv gli incredibili audio e Kasia Smutniak ride a crepapelle

Dopo i fatti di(poi smentiti, ma che sono diventati virali sul web), ancora un'intossicazione alimentare ... Sulstanno indagando i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause del ...Nessundi malattia infettiva o di intossicazione alimentare è stata segnalata, neppure in via ufficiosa, al servizio di igiene e sanità pubblica della sede di'. Il ristoratore del centro ...Stanno venendo a galla ulteriori elementi, utili per ammorbidire in modo drastido la posizione del ristorante di Gubbio, dove ci sarebbe stata una dissenteria generale per un gruppo di persone, con ...Diego Bianchi ha mandato in onda a Propaganda Live gli audio whatsapp legati alla vicenda di un ristorante di Gubbio, diventato un caso nazionale dopo la notizia di… Leggi ...