Casellati | prima donna presidente del Senato ora ministro

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Avvocato, ex componente del Consiglio superiore della Magistratura, eletta al Parlamento per sette legislature con Forza Italia (partito che ha contribuito a fondare),del. È il curriculum di Maria Elisabetta Alberti, oraper le Riforme istituzionali. Nata a Rovigo nel '46. A gennaio scorso è stata candidata dal centrodestra alla Presidenza della Repubblica allavotazione.di intraprendere la carriera politica, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università di Ferrara e quella in Diritto canonico alla Pontificia università Lateranense, è stata avvocato matrimonialista a Padova. Sposata con l'avvocato Gianbattista, ha due figli: Ludovica, ...