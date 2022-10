Casalnuovo | botte a disabile se stende male bucato | salvato dalle violenze della sorella

, aggressioni, violenze verbali. L'ultimo caso segnalato riguarda un uomo disabile picchiato ... è quanto ha documentato una tv locale (Nanotv, ndr) a, in provincia di Napoli e, ..."Ci rivolgiamo alle istituzioni locali - conclude Maraucci - bisogna intervenire immediatamente per evitare una tragedia, lo chiediamo al sindaco diMassimo Pelliccia, non lo conosciamo di ...Di situazione gravissima, parla Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea”, informata proprio dalla tv locale circa la triste vicenda: “In uno dei ...L’orrore in una casa a Casalnuovo, nel Napoletano. Secondo il racconto di un condomino è da tempo che il disabile subisce violenze da parte della sorella. Lanciato appello al sindaco ...