Casa e caro bollette | tante richieste d’aiuto agli sportelli | “Bisogna evitare la crescita della morosità”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Bergamo. In grave difficoltà a pagare canoni di affitto,energetiche e spese condominiali: si sono moltiplicate in maniera significativa, in queste settimane, ledi aiuto presentate da parte di molte famigliedel Sunia, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari,città eprovincia di Bergamo. “Vediamo un netto incremento delledi assistenza per inoltrare la domanda di contributo per l’affitto (nel Comune di Bergamo l’ultima data utile per la presentazione è il 30 novembre 2022 ndr), ma anche la domanda di contributo perincolpevole – dichiara Luisella Gagni, che dirige il Sunia provinciale -. Le risorse a disposizione per queste misure, rivolteinquilini ...