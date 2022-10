Carolina Marconi in lacrime dopo la rissa al GF Vip | confessione inedita | “Ho subito violenze”

GF Vip,piange dopo lite Amaurys vs Charlie/ "Siete stati violenti", "ho vissuto violenze.." 'Mi devi stare addosso perché io devo dimagrire e mettere la tua forza', ripete ancora ...Anchesi è detta triste: 'Mi dispiace perché qua ho trovato un'amica e mi mancherà tanto.' Come laanche Elenoire Ferruzzi, secondo cui l'uscita della Quaranta è stata ...Sognante e malinconica, Carolina pensa al suo fidanzato, a sua madre e... a un'eventuale proposta di matrimonio!In cortiletto, Carolina parla dei suoi compagni e li accusa di essere egoisti nelle relazioni e nelle amicizie instaurate in Casa ...