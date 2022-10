Caro energia | come abbattere costi in bolletta con il fotovoltaico

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – Bollette di luce e gas da record: perdell’la soluzione è dotarsi di un impianto, per il quale tra l’altro oggi vi è la possibilità di beneficiare di un bonus del 50% e, laddove possibile, del relativo sconto in fattura. Ne è convinto il professore Livio de Santoli, prorettore alla Sostenibilità dell’università Sapienza di Roma nonché presidente del Coordinamento Free, che in un’intervista rilasciata a Money.it ha espresso la sua opinione sulla crisi energetica che “non sembra migliorare”, tant’è che le prospettive per l’inverno non sono delle più rosee. Non mancano le critiche al piano Cingolani, colpevole di affidarsi solo ad altri combustibili fossili e ai “comportamenti virtuosi” di famiglie e aziende, quando invece sarebbe opportuno modificare al più ...

Agenzia ANSA

L ora legale sta per salutarci fino all ultimo weekend di marzo e ilbollette inizia già a farsi sentire, e purtroppo è destinato ad accompagnarci a lungo. Con ...milioni di kilowattora l'...... la palla passa al livello tecnico, nel ping pong tra governi e Commissione, adesso investita del pieno mandato per fare passi avanti sugli interventi contro il, a cominciare dalla ... Caro-energia, l'Italia "spegne" la luce ma e' boom delle rinnovabili - Economia (Adnkronos) – Bollette di luce e gas da record: per abbattere i costi dell’energia la soluzione è dotarsi di un impianto fotovoltaico, per il quale tra l’altro oggi vi è la possibilità di beneficiare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...