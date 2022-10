Caos Benevento | Cannavaro annuncia le dimissioni | c' è lo stop della società

(Di sabato 22 ottobre 2022)- La cura Fabionon ha sortito alcun effetto positivo in casa. Dall'arrivo in panchina del Campione del Mondo 2006 i sanniti hanno raccolto solo due punti in quattro ...

- La cura Fabio Cannavaro non ha sortito alcun effetto positivo in casa. Dall'arrivo in panchina del Campione del Mondo 2006 i sanniti hanno raccolto solo due punti in quattro giornate di campionato. Il ko odierno in trasferta a Como ha scatenato la rabbia dei ...: il tecnico Fabio Cannavaro si dimette ma il club respinge. Le ultime da Sky Sport sul club campano Fabio Cannavaro dopo la gara persa contro il Como ha rassegnato le proprie ...Un caos totale che ha portato Cannavaro a fare un passo indietro ... il presidente Vigorito è stato deciso nel rifiutarle e questo devo dire mi ha fatto molto piacere. Il momento del Benevento è ...Caos a Benevento, Fabio Cannavaro presenta le sue dimissioni dopo la sconfitta di Como. Due punti raccolti in quattro gare sotto la gestione del Campione del Mondo nel 2006, che ha deciso di lasciare.