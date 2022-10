Calderoli di nuovo ministro | “Fiero di portare a Roma l’orgoglio bergamasco”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 ottobre 2022) E con questa fanno quattro. Roberto, sabato mattina alle 10 giurerà ancora una volta per il suo Paese e questa volta lo farà come Ministero degli Affari Regionali, per un Governo che vede a capo Giorgia Meloni, la prima Presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana. Dopo i Ministeri alle Riforme e alla Semplificazione, anche sotto l’egida del suo allora leader Umberto Bossi, il politicoin forza alla Lega, con due mandati anche da vice Presidente al Senato, tornerà con un ruolo fortemente cercato e voluto dalla Lega, quello che fa riferimento anche all’Autonomia. “Ripartiamo proprio dall’autonomia – commenta a caldo, da noi contattato subito dopo la nomina -, così come avevo detto al raduno di Pontida. Ripartiamo da quanto avevamo promesso ai lombardi e, in particolare, ai nostri ...