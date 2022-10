Calciomercato | non solo lo United su de Jong | ci provano altri due club!

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nel corso della sessione estiva disi è parlato a lungo di un possibile addio di Frenkie deal Barcellona. Alla fine il centrocampista olandese è rimasto nel club blaugrana, ma ora il pressing di diverse squadre europee sembra poter far realizzare davvero la separazione. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, diverse squadre di Premier League proveranno l’affondo per il talentoso calciatore.Barca deOltre al Manchesterche lo aveva a lungo corteggiato durante l’estate, si sono fatte sotto anche Chelsea e Liverpool. Non sembra essere mai davvero scoppiato il feeling tra l’allenatore del Barcellona Xavi e de, per questo motivo la cessione appare tutt’altro che impossibile. Il Barcellona, inoltre, ha bisogno di incassare ...

Eurosport IT

LASCIARE LA NAZIONALE - 'Se ho pensato di lasciare Quando le cosevanno bene è chiaro che la responsabilità è dell'allenatore, ci può anche stare, ci ho anche pensato'. I PIU' FORTI - ' I più ...Commenta per primo Il Milan Primavera di Ignazio Abateriesce proprio a trovare continuità e dopo le vittorie contro Udinese (3 - 2) e Spezia in Coppa Italia (4 - 0) subisce un'altra batosta nel big match contro la Roma. Al Vismara finisce 4 - 1 in ... Calciomercato Inter, rinnovo Skriniar: a breve l'incontro. Lazio, casting per il vice-Immobile L'ex allenatore si lascia andare alla dichiarazione destinata a far discutere: Maradona difficilmente avrebbe trovato spazio in squadra.12' - Non riesce la combinazione Curatolo-Iliev ai bordi dell'area gigliata: sfuma una situazione potenzialmente ghiotta per l'Inter. 9' - Lettura difensiva ...