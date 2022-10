Calciomercato Milan | il PSG ci riprova | nuovo caso Donnarumma?

2 Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del, parla anche del Var in un intervento alla Gazzetta dello Sport: 'All'inizio era molto difficile, dovevamo convincere chi era contro. Se siamo intellettualmente onesti dobbiamo dire che la VAR è ...Commenta per primo Ecco il punto della Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra l'Inter eSkriniar per il rinnovo del contratto: 'Tutti, alla Pinetina e in viale della Liberazione, vogliono che lo slovacco rinnovi e resti a Milano. E glielo stanno dimostrando in ogni modo possibile, ...Milan-Kalulu, una liaison che potrebbe continuare per diverso tempo. Andiamo però a vedere cosa potrebbe accadere, anche alla luce di recenti sirene francesi.Sabato 22 ottobre a San Siro va in scena una sfida dal sapore molto particolare: il Milan Campione d’Italia ospita il Monza neopromosso. Orario di Milan-Monza e dove vederla in tv o in streamingConten ...