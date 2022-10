Calcio | Serie A | Milan a valanga sul Monza | la Salernitana batte lo Spezia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si sono appena conclusi i primi due match di questo sabato 22 ottobre diA. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match, in attesa di Fiorentina-Inter questa sera alle 20.45, ricordando che ieri la Juventus ha battuto 4-0 l’Empoli.1-0 (h 15) All’Arechi, lasi impone 1-0. In una partita nervosa e intensa, a spuntarla sono i campani, che mettono in cascina tre punti importantissimi in ottica salvezza. A decidere la contesa è stato il gol messo a segno da Mazzocchi all’inizio della ripresa. Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2022: doppio podio azzurro nella seconda giornata con Giovanni e Martina Esposito4-1 (h 18) A San Siro il ...

OA Sport

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Milan: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 22 ottobre - 19:56TORINO - Benfica - Juventus non sarà equiparabile a una finale di Champions, però conterà tantissimo. Non basta: conterà ancor più di quanto ci si possa immaginare, perché qualsiasi risultato ... Calcio, Serie A Femminile: il Milan manda al tappeto la Juventus! Il Pomigliano passa a Parma Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Poker del Milan al Monza e 4-1 nella sfida di San Siro dell’11esima giornata di Serie A. I rossoneri grazie a questo successo, il quarto consecutivo in campionato, firmat ...Lo spagnolo firma una doppietta prima di uscire per infortunio, l'ex Liverpool trova la prima rete in rossonero, chiude il portoghese. Per i brianzoli ...