Calcio | Serie A Femminile | il Milan manda al tappeto la Juventus! Il Pomigliano passa a Parma

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si è conclusa da pochi minuti la prima parte del programma relativo alla settima giornata della stagione regolare della2022-2023. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle partite odierne.1-3 (h 12.30) Al Tardini, la compagine campana si impone 1-3. Dopo venti minuti le ospitino in vantaggio col gol di Taty, per lo 0-1 chele squadre al riposo. Ripresa più vivace: il botta e risposta sull’asse Konat-Martinovic si traduce in un 1-2, che diventa però 1-3 all’85, quando Martinez scrive la parola fine al match dando di fatto i tre punti alle sue compagne.-Juventus 4-3 (h 14.30)All’Albinoleffe Stadium, sede d’eccezione del match, la partita si rivela pirotecnica sin dai primi minuti. Le rossonere scappano sul 2-0 ...