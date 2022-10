Bros | la prima commedia romantica ‘hollywoodiana’ in chiave gay al cinema dal 3 novembre

(Di sabato 22 ottobre 2022) Unahollywoodiana ingay: ecco “”, presentato alla Festa deldi Roma e in arrivo alil prossimo 3. La pellicola nasce dalla fervida mente comica di Billy Eichner (“Billy on the Street”, “Il Re Leone” del 2019, “Difficult People”, “American Crime Story 3: Impeachment”) e dalla genialità di autori di successo quali Nicholas Stoller (“Cattivi Vicini” e “Non mi scaricare”) e Judd Apatow (“Il Re di Staten Island”, “Un disastro di ragazza”, “The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no”). “s” è ladi una major, Universal Pictures, su due uomini gayDefinita come intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di ...

