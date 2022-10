Brighton | De Zerbi | “Nonostante la sconfitta | buona prestazione contro il City”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roberto De, tecnico del, ai microfoni di BBC Match of the Day ha commentato larimediatail Manchester: “Abbiamo giocato unapartitauna delle squadre più forti del mondo. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di paura, poi nella ripresa abbiamo cambiato mentalità. Abbiamo avuto la possibilità di segnare addirittura il 2-2, ma abbiamo perso”. Sul rigore assegnato alha dichiarato: “Non giudico l’arbitraggio, non voglio parlarne. Adesso dovrò valutare la mia squadra, ma credo che giocando così vinceremo molte partite” SportFace.

Guardiola batte De, vince anche l'Everton Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto per 3 - 1 contro ildi Roberto de. Protagonista il solito Haaland con due gol: uno al 22' (...Commenta per primo Dopo averlo battuto per 3 - 1, Pep Guardiola ha parlato deldi De. Queste le parole dell'allenatore del Manchester City ai microfoni di BBC Match of the Day. 'Hanno deciso di giocare la partita uomo contro uomo, siamo stati fortunati a fare il ...Le dichiarazioni di De Zerbi dopo la sconfitta col Manchester City: "Nonostante la sconfitta, buona prestazione"