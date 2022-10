Brasile | i dirigenti stoppano la divulgazione dei pre-convocati | il motivo

(Di sabato 22 ottobre 2022), idella Federazione verdeoro hanno stoppato ladei nomi dei pre-per il Mondiale Come riferito dall’ANSA,della Federazione delhanno stoppato ladei nomi dei pre-per il Mondiale che inizierà tra un mese. Il? Si è voluto così evitare qualsiasi tipo di lamentela sugli eventuali esclusi, lasciando così al ct e ai giocatori maggior libertà per organizzare la spedizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

