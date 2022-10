Bosnia | cambia la legge elettorale Ma quella nuova “favorisce il nazionalismo croato e consolida la divisione etnica”

Il Fatto Quotidiano

il Governo, resta un prefetto alla guida del Viminale. A Luciana Lamorgese succede Matteo ... Entrato in Rai nel 2003 è stato inviato in, Kosovo e in Afghanistan. Dal 2009 al 2018 è stato ...Il superfalco anti - Ucraina confinato in casa con un'accusa pesante.il vento in Russia, dove il Roskomndazor, l'ente statale che vigila sulle comunicazioni di ... in Transnistria,... Bosnia, cambia la legge elettorale. Ma quella nuova “favorisce il nazionalismo croato e consolida la… Lo Stato balcanico è candidato a entrare nell’Unione Europea, ma registra un calo demografico da record. E mentre si dibatte tra spinte etniche e minaccia ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...