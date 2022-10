Borussia Dortmund | sirene inglesi per Moukoko

La partita- Stoccarda di sabato 22 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'undicesima giornata della Bundesliga 2022 -...La partita simbolo della carriera di Ribery "La finale di Champions 2013, vinta col". Quella che vorrebbe rigiocare "La finale - Champions persa ai rigori col Chelsea". Cosa ...La partita Borussia Dortmund - Stoccarda di sabato 22 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata della Bunde ...Sabato 22 ottobre si giocherà Borussia Dortmund-Stoccarda, gara valida per l'unidicesima giornata di Bundesliga: dove vederla in streaming ...