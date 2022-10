Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare richiesta - GUIDA

Nel dettaglio, potranno essere rimborsati gli abbonamenti mensili e trimestrali con validità dal 1 ottobre che non hanno usufruito delper l'acquisto del titolo. Per gli abbonamenti ...Anche se isono molto fermi rispetto a prima perché il caro benzina incide moltissimo sui ... Accise benzina/ Niente sconto per le colonnine di ricarica della società elettricapatente: ...Non solo bonus 150 euro, ma anche sconti e bonus bollette allargato: tutti i bonus rinnovati dal governo Bonus 150 euro, sconti per lo psicologo e la tv e bonus bollette. Sono alcuni delle agevolazion ...Bonus patente, il tanto atteso bonus per la riqualificazione lavorativa sarà disponibile poiché è stato pubblicato in gazzetta ufficiale: come fare domanda ...