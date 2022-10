Bonus fotovoltaico 2023 | come funziona e come richiederlo - Economia - lanazione it

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta destinato a chi ha installato batterie per gli impianti fotovoltaici nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Domande al via dal 1 marzo ...Pensiamo aiedilizi, che hanno dato nuovo ossigeno a un setore a lungo fermo. Abbiamo ... Intanto, per il 2023, servirebbe un intervento sul(che oggi si può detrarre al 50%) ...L'agevolazione consiste in un credito d'imposta destinato a chi ha installato batterie per gli impianti fotovoltaici nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Domande al via dal 1 marzo 2023 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...