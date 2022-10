Bonus 150 euro per i dipendenti | ecco a chi spetta e quando arriva

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 22 ottobre 2022) In attesa che il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni inizi ufficialmente a lavorare, è in arrivo unda 150per iprevisto dal Decreto Aiuti-ter per aiutare gli italiani a combattere inflazione e caro bollette. L’INPS ha deciso di dare indicazioni ben precise su chi possano essere i beneficiari e come potranno ricevere la somma a cui hanno diritto. L’indennizzoai lavoratori, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico e degli agricoli, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1538”. A essere esclusi dalla platea sono le persone che ricevono pensioni, assegni sociali e reddito di cittadinanza. Il compito erogare ilda 150 ...