Bonomi | Senza le imprese non esiste l' Italia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il nuovo governo rappresenta "una svolta storica, che mi auguro abbia l'efficacia di cooperare a livello internazionale e di affrontare le delicate sfide che attendono il nostro paese", dice Carlo, presidente di Confindustria intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell'Ottimismo a Firenze. "Queste sfide sono innanzitutto a breve termine: sostenere l'industriana, tenendo conto della finanza pubblica. Nel 2023 ci aspetta una crescita dello zero virgola: tutte le risorse, che saranno scarse, dovranno essere messe sul tema dell'energia. Per difendere lee le famiglie. Lo dicono i numeri, è questione di sicurezza nazionale:l'industria non c'è l'".

