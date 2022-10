Bonolis di nuovo nonno La dedica di Sonia Bruganelli | “Stefano | sarai un papà meraviglioso”

Leggi su dilei

(Di sabato 22 ottobre 2022) La famigliasi allarga, per la gioia del conduttore e della moglie. Proprio quest’ultima ha condiviso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram con unaspeciale a, uno dei figli più grandi di Paolo frutto dell’amore con la prima moglie Diane Zoeller, insieme alla maggiore Martina. A 38 anni la gioia di diventareper la prima volta. Paolo, il figlioper la prima volta Se il conduttore Paoloè da sempre piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, i figli non sono da meno. Non a caso lo scorso maggio era stata la nuora, Candice Hansen, a dare il lieto annuncio: una dolcissima foto ...