Bologna | migliaia di studenti e lavoratori occupano la tangenziale | “Governo Meloni? Sarà una barricata” – Il videoreportage

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Convergere per insorgere”. Sono queste le parole d’ordine delledi persone (circa 15mila) che sabato pomeriggio hanno occupato ladiper protestare contro il progetto del passante. “Un simbolo della tossicità del sistema perché in un momento di emergenza ecologica si allarga una strada e si tolgono soldi al welfare” spiegano i manifestanti che sono arrivati da tutta Italia per “convergere”. Nel corteo ci sono gli striscioni di Fridays For Future e di Extinction Rebellion, ci sono gliuniversitari del Cua, i No Tav dalla Val di Susa, il movimento dei disoccupati napoletani, la rete veneta Rise Up 4 CLimate Justice e ie le lavoratrici della Gkn. “Insorgere significa prendere in mano la propria vita e provare a cambiarla – spiega Dario Salvetti del ...

Tangenziale chiusa per manifestazione. Come nel 2010, quando i del corteo No Gelmini occuparono la sede stradale della A14, oppure come nel marzo 2012, un ...l'anello stradale attorno a... Migliaia e migliaia di persone raggiungono l'obiettivo dichiarato alla vigilia: "Mentre la testa del corteo sta uscendo dall'uscita 6 su Corticella, la coda ancora non è entrata in tangenziale".